2021/05/24 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعداداً لتظاهرات الغد..متظاهرو النجف يتوجهون الى بغداد- عاجل

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