2021/05/24 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، أن العراق أمامه فرصة تمتد لعشر سنوات للاستثمار في ثلاثة مجالات، فيما حدد سبل الاستفادة من تحسن أسعار النفط لتحقيق هدفين.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن …

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