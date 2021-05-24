الزراعة تقرر منع دخول الاعلاف المصنعة من كردستان والسماح بنقل بعض المواد للمحافظات

2021/05/24 | 23:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، السماح بنقل الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا والبريميكسات بين المحافظات بما فيها اقليم كردستان ومنع دخول الاعلاف المصنعة الجاهزة من الإقليم للمحافظات مثل البلت المكبوس والمكعبات والعلف المجروش.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 ايار 2021)، انه "تقرر السماح بحركة نقل حمولات الكميات من المكونات العلفية ( الذرة الصفراء العلفية، كسبة فول الصويا، البريمكسات) بين محافظات العراق كافة بما فيها اقليم كردستان، على ان تكون معززة بشهادة فحص مختبري صادرة عن جهة رسمية مختصة في الاقليم معتمدة من قبل وزارة الزراعة / دائرة الثروة الحيوانية وحسب الضوابط والتعليمات النافذة بهذا الخصوص".

واضاف انه "تم منع دخول الاعلاف المصنعة الجاهزة بمختلف أنواعها (البلت المكبوس والمكعبات والعلف المجروش) من اقليم كردستان إلى باقي محافظات العراق".

وبينت الوزارة ان "الهدف هو رفد مشاريع الثروة الحيوانية ومنتجي اعلافها ولتفادي حدوث شحة في الكميات المعروضة في الأسواق المحلية وللعمل على عدم ارتفاع أسعارها، حيث أن الوزارة هي الجهة القطاعية المختصة برعاية المنتج المحلي، من منتجات حيوانية ونباتية، دعماَ للاقتصاد الوطني".

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