نائب يحذر من محاولات لقتل متظاهري الغد في التحرير

2021/05/24 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذر النائب فائق الشيخ علي، الاثنين، من محاولات ما اسماه مندسين ميليشياوين لقتل المتظاهرين عبر افتعال ازمة بطبع بوسترات لصور شهداء تشرين.

وكتب الشيخ علي في تغريدة على تويتر، اليوم (24 ايار 2021)، "تحذير وتنبيه!

يا ثوار تشرين الأبطال:

لقد طبعت اليوم إحدى مطابع الميليشيات 900 بوسترا سيحملها المندسون الميليشياويون بينكم غدا".

واضاف، ان "فيها صور شهداء تشرين وهم يتساءلون: من قتلني؟

ومعها صورتي وأنا أحمل طبرا كقاتل!

فاحذروا وانتبهوا ولا تردوا عليهم، لأن غرضهم قتلكم"!

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