بالوثيقة.. مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية في ممثليات وزارة التربية بإقليم كردستان فقط

2021/05/24 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن بدء الامتحانات النهائية والكورس الثاني للصفوف غير المنتهية في ممثليات وزارة التربية في محافظات اقليم كوردستان خلال شهر حزيران.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة، تلقى NRT نسخة منها، اليوم (24 ايار 2021)، فإن "الامتحانات التحريرية للمرحلة الابتدائية تبدأ، يوم السبت (5 حزيران 2021)، وتنتهي يوم الخميس (10 حزيران 2021)، اما المرحلة الثانوية فستبدأ، يوم الثلاثاء المصادف (8 حزيران 2021)، وتنتهي يوم الاحد الموافق (20 حزيران 2021)

واضافت، ان "الامتحانات الشفوية للمرحلتين تبدأ قبل اسبوع من بدء الامتحانات التحريرية".

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