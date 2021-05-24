2021/05/24 | 23:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تريد شراء ميغ- 29 عوضا عن إف-16 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/24 | 23:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تريد شراء ميغ- 29 عوضا عن إف-16) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تريد شراء ميغ- 29 عوضا عن إف-16) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).