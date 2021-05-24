متظاهرو النجف يتوجهون الى بغداد استعداداً لتظاهرات الغد

2021/05/24 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توجه عدد من متظاهري محافظة النجف الى العاصمة بغداد استعداداً للتظاهر يوم غد الثلاثاء في ساحة التحرير.

ومن المقرر ان تنطلق يوم غد الثلاثاء تظاهرة في العاصمة بغداد تحت شعار من "قتلني" للكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.

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