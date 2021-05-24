إيران تدعو السعودية لتغيير سياساتها: هذا ما تناولته “مباحثات بغداد”

2021/05/24 | 23:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعت إيران السعودية إلى تغيير سلوكها في المنطقة وخطابها “الممل” وسياستها “التوسعية” وأكدت أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إلى الإمارات مدرجة على جدول الأعمال بدون أن يُحدد موعدها بعد.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “على السعودية ان تتخذ القرار؛ هل تريد عدم تغيير هذا الاسلوب […]

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