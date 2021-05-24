مراقبة الأرصدة التي تجاوزت 500 ألف دولار.. قانون استعادة الأموال المنهوبة يصل البرلمان

2021/05/24 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مستشار رئيس الجمهورية عبد الله الزيدي، الاثنين، ان قانون استعادة الاموال المنهوبة سلم رسميا الى مجلس النواب.

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وقال الزيدي لبرنامج "العاشرة" الذي يقدمه الزميل "كريم حمادي" وتابعه "ناس" (24 ايار 2021)، إن "قانون استعادة الاموال المنهوبة سلم رسميا إلى مجلس النواب"، لافتا الى أن "أموالا كثيرة للعراق توجد في أرصدة أجنبية قبل وبعد عام 2003".

وأضاف، أن "الكثير من المال العام المسروق موجود داخل البلاد"، مبينا ان "الأموال المنهوبة تصل الى 150 مليار دولار".واشار الزيدي الى ان "القانون يراقب الارصدة التي تتجاوز الـ 500 الف دولار".

من جهته، ذكر رئيس هيئة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي لبرنامج "العاشرة": ان "قانون استعادة الاموال المنهوبة يعد خطوة أصيلة لا بد منها"، مبينا ان "القانون منسجم مع الاتفاقية الموقعة مع الامم المتحدة عام 2007".

واضاف، ان "الاموال المنهوبة في الداخل اكبر من الخارج"، مؤكدا ان "استعادة العقارات المنهوبة ستعود للدولة بفائدة كبيرة".

واشار الى ان "قانون استعادة الاموال احتوى على افكار ثورية جديدة، حيث انه سيضع حداً للجان الاقتصادية التابعة للاحزاب".

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