انتشار أمني قرب 'ساحات' عدة في بغداد

2021/05/24 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانتشار القوات الامنية قرب "ساحات" عدة في بغداد استعداداً لتظاهرات يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تباشر بالانتشار ضمن مقتربات ساحة الاندلس والفردوس وكهرمانة والتحريراستعداداً لتظاهرات يوم غد".

وأضاف أنه "لغاية الان لم يصدر اي توجيه بقطع الطرق".

ومن المقرر أن تشهد بغداد يوم غد الثلاثاء تظاهرات حاشدة دعا لها ناشطون في العاصمة ومحافظات عدة للمطالبة بوقف عمليات "الاغتيال" التي تستهدفهم.

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