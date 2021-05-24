بعد اعتقال صحفي بارز.. رئيس بيلاروسيا يشدد القيود على وسائل الإعلام

2021/05/24 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس البيلاروسيي، ألكسندر لوكاشينكو، قانونا جديدا، الاثنين، يقيد بشدة أنشطة وسائل الإعلام الإخبارية ويسمح بإغلاقها دون جلسة استماع في المحكمة

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