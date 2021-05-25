2021/05/25 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، صورة لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد الآن قبل انطلاق التظاهرات المقررة يوم غد الثلاثاء.

وتظهر الصورة انتشاراً للقوات الامنية بالقرب من ساحة التحرير.

وتوجه عدد من متظاهري محافظة النجف الى العاصمة بغداد استعداداً للتظاهر يوم غد الثلاثاء في ساحة التحرير.

ومن المقرر ان تنطلق يوم غد الثلاثاء تظاهرة في العاصمة بغداد تحت شعار من "قتلني" للكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. ساحة التحرير وسط بغداد الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. ساحة التحرير وسط بغداد الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).