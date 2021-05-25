الديوان الملكي السعودي ينعى أحد الأميرات

2021/05/25 | 00:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الاثنين، وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود.

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وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض".

​والأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود (1910 - 1988)، والذي شغل منصب رئيس مجلس العائلة المالكة السعودية السابق.

وهو الابن الرابع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن جلوي آل سعود.

وكان من أثرى أعضاء الأسرة الحاكمة السعودية وأكثرهم سلطة.



وعمل مستشارا أمينا ومقربا لأخويه، الملك فيصل والملك خالد.

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