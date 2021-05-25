- أرض البرتقال الحزين - / - جذور تستعصي على القلع - - الطايع الهراغي

2021/05/25 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " قــــد مـــات قوم ومـــا ماتت فضائلهم // وعــاش قـــوم وهُـــمْ فــي النّــاس أمــوات " -- الإمـــــــام الشّافعـــــي -- " سأظــلّ أناضـــل لاسترجــاع الوطــن لأنّــه حقّــي وماضــيّ ومستقبلــي الوحيــد ...لأنّ لــي فيــه شجرة وغيمة وظلّ وشمـس تتوقّـــد وغيــوم تمطــر الخصـب ...



وجــذور تستعصـي ع ......





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