محكمة مصرية تصدر قرارا في قضية الاستيلاء على

2021/05/25 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة الجنايات المصرية، الاثنين، بالسجن سبع سنوات لمالك صومعة قمح ورد 17 مليون جنية مصري (حوالي 1.1 مليون دولار) للدولة، وسجن نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب خمس سنوات وبراءة باقي المتهمين، في قضية الاستيلاء على أموال عامة

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