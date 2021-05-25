حول مفهوم -وجهة النظر- في الرواية المعاصرة.. - حكمت الحاج

2021/05/25 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج تمهيد:يتم استخدام وجهة النظر = Point of View = كأداة أدبية للإشارة إلى الزاوية أو المنظور الذي يتم من خلاله سرد القصة.



وبشكل أساسي، تشير وجهة النظر إلى "عين" السارد أو عين الكاميرا التي يحملها الراوي التي تحدد موقع أو زاوية الرؤية التي يتم نقل القصة من خلالها.



وجهة النظر هي واحدة من أهم الخيارات التي يعتمدها كتاب الروايات لأنها ستتحكم في كيفية وصول القارئ إلى الحكاية، وتحدد مدى قدرة القار ......





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