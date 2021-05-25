حماس ترفض طلب مصر لعقد صفقة تبادل أسرى مع اسرائيل بعد انطلاق الإعمار

2021/05/25 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬غزة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة القدس‭ ‬–‭ ‬اف‭ ‬ب‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬رفضت‭ ‬طلبا‭ ‬نقله‭ ‬الوفد‭ ‬الأمني‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬لعقد‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭.‬حيث‭ ‬رفض‭ ‬قادة‭ ‬حماس‭ ‬ربط‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بملف‭ ‬الإعمار‭.‬ ‭ ‬فيما‭ […]

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