المؤتمرات الداخلية والفساد

2021/05/25 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬وصلتني‭ ‬اتصالات‭ ‬ومكاتبات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ ‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬بشأن‭ ‬حجم‭ ‬الفساد‭ ‬الهائل‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وأثار‭ ‬الرقم‭ ‬البالغ‭ ‬مائة‭ ‬وخمسين‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ردود‭ ‬افعال‭ ‬مختلفة‭ ‬بين‭ ‬العراقيين،‭ ‬وكأن‭ ‬الجراح‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تندمل‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬أضيف‭ ‬لها‭ ‬الملح‭ ‬والفلفل‭.‬ ‭ ‬ومعظم‭ ‬التساؤلات‭ ‬تنصب‭ ‬على‭ […]

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