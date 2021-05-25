أمل جديد للموصل المدمرة بعقد إعمار الجسر الخامس وإقرار بناء آخر في جنوبها

2021/05/25 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬ تنفس‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل‭ ‬نسمات‭ ‬امل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اعمار‭ ‬لمدينتهم‭ ‬التي‭ ‬دمرتها‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬قبل‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬اثارها‭ ‬شاخصة‭ ‬ومعيقة‭ ‬للحركة‭ ‬والحياة‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬حيث‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة،‭ ‬فقد‭ ‬ أبرمت‭ ‬دائرة‭ ‬الطرق‭ ‬والجسور‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬عقداً‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مصرية‭ ‬لإعادة‭ […]

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