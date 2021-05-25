خفايا الطعن الحكومي بالموازنة

2021/05/25 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إقرار موازنة 2021 والتصويت عليها في البرلمان، طعنت الحكومة العراقية ببعض بنود الموازنة بعد تسريب كتاب من وزارة الداخلية يطالب بالطعن بالموازنة بسبب عجز في تعويضات العاملين في الوزارة، لماذا وصفت الحكومة العراقية موازنة 2021 بالمخالفة لبرنامجها؟ ما هو مستقبل البنود التي طعنت بها الحكومة؟ وما هو رد المحكمة الاتحادية التفاصيل في هذه الحلقة

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