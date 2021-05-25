2021/05/25 | 01:34 - المصدر: بغداد اليوم

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استبعد النائب أحمد عبدالله الجبوري (ابو مازن) ووكيل جهاز الأمن الوطني فالح العيساوي ‏من الانتخابات المقبلة.

وقال الاعلامي احمد ملا طلال في منشور له على الفيسبوك، ان "احمد الجبوري (ابو مازن) وفالح العيساوي تم استبعادهما من سباق الأنتخابات المبكرة".

ومن المقرر ان تجري انتخابات مبكرة في شهر تشرين الاول المقبل.

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