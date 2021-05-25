الاتحاد الأوروبي يغلق أجواءه أمام بيلاروس بعد حادثة

2021/05/25 | 01:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقرر قادة أوروبيون تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.وجاء في وثيقة نشرها المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في أعقاب مناقشة الموضوع بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد، الاثنين، أن "قادة الاتحاد الأوروبي دعوا مجلس الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر تحليقات للخطوط الجوية البيلاروسية في أجواء الاتحاد الأوروبي ومنع رحلاتها من الهبوط في مطارات الاتحاد الأوروبي".ودعا قادة الدول شركات الطيران الأوروبية لتفادي الطيران في أجواء بيلاروس.كما توجه القادة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي بالدعوة لإعداد قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات سيتم فرض عقوبات عليهم بأسرع ما يمكن.وطالب قادة الاتحاد الأوروبي بالإفراج فورا عن الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا وضمان حرية التنقل لهما.كما دعوا للتحقيق في هبوط الطائرة في مطار مينسك.وكانت عدة دول أوروبية قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات تجاه بيلاروس على خلفية حادثة طائرة "رايان إير"، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى بيلاروس.وقررت بعض شركات الطيران الأوروبية، ومنها "لوفتهانزا" الألمانية و"كي إل إم" الهولندية تعليق الرحلات في أجواء بيلاروس.المصدر: RT

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