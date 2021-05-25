بايدن والسيسي يؤكدان على

2021/05/25 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قدم في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، الشكر لمصر على "دبلوماسيتها الناجحة وتنسيقها مع الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية الأخيرة في إسرائيل وغزة وضمان عدم تكرار العنف"

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