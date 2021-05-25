تعديل مرتقب لقانون الغرامات والرسوم المروريَّة

2021/05/25 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الطالبي

تعتزم مديريّة المرور العامة رفع طلب بتعديل قانون الغرامات والرسوم إلى مجلس الوزراء، ينسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن.



وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، لـ{واع}: إنّه {طالب منذ تسلمه منصب مدير مديرية المرور العامة بتعديل قانون الغرامات والرسوم بما ينسجم مع حالة المواطن الاقتصادية والظروف المعيشية له}، لافتا إلى أنَّ {الغرض من العقوبة الردع والإصلاح وليس الانتقام».



وأضاف أنَّ {مديرية المرور سترسل كتاباً إلى مجلس الوزراء لتعديل القانون}.

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