الكهرباء: زيادة ساعات التجهيز مطلع الشهر المقبل

2021/05/25 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: طارق الأعرجي

ضاعفت وزارة النفط الكميات المجهزة إلى المولدات الحكوميّة والأهليّة في بغداد والمحافظات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، بينما أعلنت وزارة الكهرباء أنَّ لديها خطة جاهزة لزيادة ساعات التجهيز مطلع الشهر المقبل حتى مع قلة إطلاقات

الغاز.

وقال المتحدث ب‍اسم وزارة الكهرباء أحمد موسى: إنَّه خلال زيارة وزير الكهرباء ماجد حنتوش إلى إيران، تم بحث جميع المتعلقات بشأن إطلاق المستحقات المالية لدفعات الغاز، مشيراً إلى أنه {تم تقديم جملة من المقترحات لجدولة الديون على العراق، وقام الجانب الإيراني بدراستها، وحتى الآن لم يتم الرد من قبلهم».

وأضاف أنَّ {وزارة الكهرباء لديها خطة جاهزة لزيادة ساعات التجهيز مطلع الشهر المقبل حتى مع قلة إطلاقات الغاز، خاصة مع إدخال وحدات توليدية للخدمة، وأخرى تمت صيانتها كمحطة واسط، والتي تعمل الآن بكامل طاقتها، فضلاً عن المحطة التوليدية الأولى في صلاح الدين التي دخلت الخدمة بواقع 600 ميكا واط}، لافتاً إلى {دخول محطة المسيب في الأيام المقبلة إلى الخدمة، علاوة على استمرار أعمال الصيانة في محطة كركوك الغازية ومحطة

النجيبية}.

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