إنقاذ 100 مهاجر قبالة السواحل التونسية

2021/05/25 | 03:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن دورية تابعة للبحرية أنقذت قبالة سواحل تونس، 100 مهاجر بينهم 8 أطفال، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بصورة غير شرعية على متن زورق مطاطي.وجاء في بيان الوزارة: "أنقذت دورية تابعة للقوات البحرية التونسية، مساء الاثنين، 100 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم 10 نساء و8 أطفال رضع، كانوا على متن زورق مطاطي شمال شرقي منطقة جرجيس على بعد 40 كلم، داخل منطقة البحث والإنقاذ التونسية".وأضاف: ان "المهاجرين أبحروا فجر الاثنين من السواحل الليبية في اتجاه أوروبا".وتابع: "نقلت الدورية المهاجرين إلى القاعدة البحرية في صفاقس لتسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم".المصدر: RT

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