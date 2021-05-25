هوايات مفضلة وعادة يحتفظ بها.. ملامح من حياة بايدن في البيت الأبيض

2021/05/25 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها ملامح من حياة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعد وصوله البيت الأبيض وجدول أعماله اليومي، وتعكس حايته الجديدة رئيسا اهتماما بالغا بـ"التواصل الإنساني" مع الموظفين ورعايته لأفراد أسرته الذين يقطع اجتماعاته من أجل الحديث معهم

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