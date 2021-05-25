واشنطن تطالب بالإفراج عن المعارض البيلاروسي.. وتلوح بعقوبات على نظام لوكاشينكو

2021/05/25 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأشد العبارات تحويل بيلاروسيا مسار طائرة واعتقال صحفي كان على متنها، وطلب من فريقه إعداد تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة، وفق مراسل الحرة في البيت الأبيض

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