ميانمار تعتقل صحفيا أميركيا أثناء مغادرته البلاد

2021/05/25 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت سلطات ميانمار (بورما) مدير تحرير موقع إخباري يحمل الجنسية الأميركية، الاثنين، أثناء محاولته مغادرة البلاد في رحلة جوية، وهو رابع صحفي أجنبي محتجز منذ الانقلاب

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