بين الأسد الأمريكى والنمر الصينى يتأرجح العالم والشرق الأوسط - مجدى عبد الحميد السيد

2021/05/25 | 06:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد يتميز النمر بخفة الحركة والسرعة التى تجعله قويا بينما يتميز الأسد بالقوة الفعلية ، ومع تغير العالم وعصر العولمة بعد عام 2010 ينتقل العالم الآن ما بين مرحلة الأسد التى تخبو ومرحلة النمر التى تنمو.



لقد كان العالم قبل 2020 أحادى القطب مع الأسد الأمريكى الذى يأمر فيطاع بالقوة العسكرية المدعومة بالاقتصاد والعلم والتكنولوجيا ، ولكن الأسد لم يستطع الاحتفاظ بقوة سلاسل التوريد العالمية مع بداية جائحة كورون ......





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