الصيام شهر أم أيام معدودة - عباس علي العلي

2021/05/25 | 06:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في تفسير لبعض الكتاب الذين اباحوا لأنفسهم أن يكونوا مفسرين ومتؤلين للنص الديني بأعتبارهم أصحاب قراءات متعددة تسمح لهم الرؤية المركبة والإفتاء في محكم النص، ضربا بعرض الحائط ليس قوانين وأشتراطات التفسير والتأويل فقط ولكن أيضا ضرورة أحترام عقل الكاتب نفسه، مثلا النص التالي من مقالة أحد الكتاب (البدعة هي العبادة المحدثة التي لم يأت بها الشرع، وعند مقارنة ما وصل للمسلمين اليوم عبر كتب الحديث والتراث م ......





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