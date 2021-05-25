بعد ثلاثة أشهر من صفر إصابات.. ملبورن تعيد قيود كورونا

2021/05/25 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا، فرض قيود كورونا، الثلاثاء، حيث تسعى السلطات للعثور على الحلقة المفقودة وسبب ظهور إصابات جديدة بالفيرس.

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