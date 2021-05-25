الطقس: عواصف رعدية تضرب 5 محافظات عراقية.. وتوقعات بموجة حر قريباً

2021/05/25 | 08:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر خمس محافظات بعواصف رعدية نشطة صباح اليوم.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (25 أيار 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر كل من محافظة كركوك والسليمانية وأجزاء من ديالى وجنوب أربيل ومدينة الموصل الآن، بعواصف رعدية نشطة".

وعن آخر توقعات الطقس بين الأسدي، أن "التنبؤات تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال اليوم خصوصاً في مناطق الشمال المتمثلة بدهوك وأربيل والسليمانية وكركوك إضافة إلى أجزاء من المنطقة الغربية وصلاح الدين وشمال ديالى، لتكون ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى، والتغييرات واردة، وهناك فرصة ضعيفة لحدوث تكونات سحب رعدية على أقصى جنوب البلاد وهي فرصة ضعيفة ومتغيرة".

وأضاف، أن "الرياح ستتحول نهار اليوم إلى شمالية غربية في كافة المناطق، وستكون نشطة السرعة ومثيرة للغبار الخفيف والمتوسط في بعض المناطق، وتصل هباتها إلى 55 كم في الساعة".

وعن درجات الحرارة قال الأسدي، "هناك مزيد من الانخفاض في الحرارة خلال اليوم، حيث من المتوقع، أن ترتفع الدرجات تدريجياً ابتداء من يوم الخميس وبشكل أعلى بداية الأسبوع القادم، والبلاد على موعد مع موجة حر جديدة".

الخارطة المرفقة توضح توقعات درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة القادمة:

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