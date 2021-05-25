2021/05/25 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة خليجية تسجيل 28 وفاة بسبب فيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها، فيما وصلت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيرووس مستويات غير مسبوقة، بحسب ما تقول وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة خليجية تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة خليجية تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).