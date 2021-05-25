أستشهاد شاب فلسطيني في رام الله

2021/05/25 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفادت مصادر اعلامية في الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد شاب فلسطيني من رام الله برصاص قوات خاصة إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "الشاب أحمد جميل أبو عرب من مخيم الأمعري في حي أم الشرايط في رام الله قتل صباح اليوم، بعدما تعرض لإطلاق نار من قبل عناصر من الوحدة الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي التي اقتحمت الحي خلال تنفيذ عمليات اعتقال".

ونقل عن شهود عيان قولهم، إن هذه القوات قامت بقتل الشاب أبو عرب، وتركته ينزف في الشارع.

المصدر: روسيا اليوم

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