بيان من مصرف الرافدين بخصوص توزيع رواتب موظفي الدولة

2021/05/25 | 08:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.واشار الى ان “المصرف مستمر بصرف الرواتب […]

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