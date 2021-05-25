مرور بغداد تنفي إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير

2021/05/25 | 08:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، غلق الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير.

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وقال مدير اعلام وعلاقات المرور العميد حيدر كريم للوكالة الرسمية، إن " جميع الطرق باتجاه منطقة الباب الشرقي مفتوحة ولا يوجد اي طريق مغلق"، لافتا الى ان " الحركة المرورية تسير بانسيابية عالية"

وأضاف كريم أن " الطرق الاخرى في بغداد تشهد حركة العجلات فيها ايضا انسيابية عالية"، موضحا ان " بعض الطرق شهدت كثافة اعتيادية مثل سائر الايام في اثناء فترة الدوام".

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