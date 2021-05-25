الموسيقى تمنحنا الحلم والجمال والقانون ليست حكرا للرجال

2021/05/25 | 09:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة الشابة زهراء نائل: سمير خليل برغم القفزات التكنولوجية والرقمية التي غيرت الكثير من انماط الحياة، ومنها الفن والموسيقى بالذات بولادة آلات حديثة تواكب هذه المتغيرات السريعة، الا ان كثيرين مازالو يحافظون على الاصالة والتراث في الفنون ومنها الموسيقى، ليبقى التخت الشرقي عنوانا للاصالة والتذوق الموسيقي.زهرة موهوبة صغيرة، تبرعمت في بستان الاصالة الموسيقية فاختارت ...

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