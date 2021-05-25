المصارف تقع على عاتقها عملية تدوير السيولة الناجمة عن الإنتاج

2021/05/25 | 09:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الكاظمي يحذر من رفع الإصدار النقدي وزيادة كميات العملة بالسوق المحلية الصباح الجديد ــ متابعة : كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح امس الاحد عن مهام المصارف في استثمار الأموال المودعة لديها، فيما حذر من مخاطر رفع الإصدار النقدي على حساب التمويل وزيادة كميات العملة العراقية في السوق.وقال صالح، في ...

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