بلينكن يصل تل أبيب

2021/05/25 | 09:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح الثلاثاء، إلى تل أبيب لدعم تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بعد تصعيد دام استمر 11 يوما.

وحطت طائرة وزير الخارجية الأميركي في الساعة 07:45 صباحا بالتوقيت المحلي (04:45 ت غ) في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وسيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد هاتين المحطّتين، يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أدى دورا أساسيا على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيّز التنفيذ.

وفي المحطة الأخيرة من جولته يزور بلينكن قبل عودته، الخميس، إلى الولايات المتحدة، الأردن الذي يقيم منذ زمن وعلى غرار مصر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي في تغريدة على تويتر، الاثنين، عن رغبته بـ"لقاء الفرقاء بهدف دعم جهودهم لتدعيم وقف إطلاق النار".

وجاء في بيان للرئيس الأميركي أن "وزير الخارجية بلينكن سيلتقي القادة الإسرائيليين لإبداء دعمنا الراسخ لأمن إسرائيل.



وسيواصل جهود حكومتنا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين (ويؤكد على) دعمنا لهم بعد سنوات من الإهمال".

وبالتزامن مع مهمة بلينكن، قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستسمح للوقود والأدوية والمواد الغذائية المخصصة للقطاع الخاص في غزة بدخول القطاع لأول مرة منذ انتهاء القتال الذي استمر 11 يوما.

PUKmedia / وكالات

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