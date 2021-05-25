المرور تؤكد عدم اغلاق الطرق المؤدية الى ساحة التحرير حتى الآن

2021/05/25 | 09:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أن الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير لم تغلق حتى الآن.

وقال مدير إعلام وعلاقات المرور العميد حيدر كريم لوكالة الأبناء العراقية إن “جميع الطرق باتجاه منطقة الباب الشرقي مفتوحة ولا يوجد أي طريق مغلق”، لافتاً الى أن “الحركة المرورية تسير بانسيابية عالية”.

وأضاف كريم أن “الطرق الأخرى في بغداد تشهد حركة العجلات فيها أيضاً انسيابية عالية”، موضحاً أن “بعض الطرق شهدت كثافة اعتيادية مثل سائر الأيام في أثناء فترة الدوام”.

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