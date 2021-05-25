المرور توضح بشأن الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير

2021/05/25 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أن الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير لم تغلق حتى الآن.وقال مدير اعلام وعلاقات المرور العميد حيدر كريم في تصريح نقلته وكالة الابناء العراقية (واع) إن "جميع الطرق باتجاه منطقة الباب الشرقي مفتوحة ولا يوجد اي طريق مغلق"، لافتا الى ان "الحركة المرورية تسير بانسيابية عالية".وأضاف كريم أن " الطرق الاخرى في بغداد تشهد حركة العجلات فيها ايضا انسيابية عالية"، موضحا ان "بعض الطرق شهدت كثافة اعتيادية مثل سائر الايام في اثناء فترة الدوام".

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