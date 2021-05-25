بيان الدعم والإسناد لفلسطين - الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية

2021/05/25 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الأحزاب_والقوى_اليسارية_والتقدمية شهدت فلسطين بكامل مناطقها هجوما شرسا من آلة الحرب الصهيونية التي شددت قمعها لسكان القدس بغاية تغيير التركيبة الديمغرافية لها قصد تسهيل الاستيلاء عليها.



وشكّل رفضهم البطولي لسياسة التطهير العرقي شرارة انطلاق انتفاضة شعبية تعزّزت بالتحاق كلّ الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي مواقع اللجوء والشتات لتنطلق ملحمة جديدة من ملاحم الصراع مع العدو الصهيوني.



ولعبت المقاومة المسلحة دورا نوعيا في إدارة ......





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