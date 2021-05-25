منح 219 إجازة استثمارية في ذي قار خلال 6 أشهر

2021/05/25 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيأة استثمار ذي قار، منحها إجازات استثمارية لـ219 مشروعاً بالمحافظة خلال 6 أشهر، فيما أشارت إلى أن هناك 400 مستثمر يتنافسون على 272 مشروعاً في المحافظة.

وقال رئيس الهيأة عبد الحميد الحصونة، إن "المشاريع التي تم منحها اجازات استثمارية خلال الـ6 اشهر الاخيرة بلغت 219 مشروعا"، مبينا أن "التقدير المالي لهذه المشاريع بلغ تريليونا و200 مليون دينار"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف، أن "هناك 400 مستثمر يتنافسون الان على 272 مشروعا في المحافظة"، مشيرا الى أن "جميع هذه المشاريع جديدة، ونسعى لجلب المستثمر رغم جائحة كورونا وغلق الحدود والمنافذ".

وتابع أنه "لدينا مشاريع نفتخر بها بكامل النشاطات، سكنية وتجارية وصناعية وزراعية وصحية وسياحية"، موضحا أن "هيأة الاستثمار في كل العراق لا تأخذ أي مخصصات من الدولة وإنما تعتمد على اموال المستثمر".

وأكد أن "مشاكل البيروقراطية الادارية والفساد الاداري والمعوقات كبيرة جدا ومؤلمة وهي سبب تعطيل الاستثمار"، لافتا الى أن "قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، هو قانون سهل ولا يحتوي تعقيدات ويعد من افضل قوانين الاستثمار قياسا بدول الجوار".

وبين الحصونة أن "وباء كورونا أثر كذلك على قدوم الشركات الاستثمارية وشكل عقبة إضافية ليس في العراق وحده بل في العالم بأسره".

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