2021/05/25 | 09:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، ان الأغلبية المطلقة يقصد بها أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، فيما اشارت الى انه لا حصانة للنواب الا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة.وقال المكتب الاعلامي للمحكمة في بيان، ان “المحكمة قررت بقرارها 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية: لا حصانة للنواب اذا ارتكبوا جريمة مشهودة أو جنحة أو مخالفة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية: لا حصانة للنواب اذا ارتكبوا جريمة مشهودة أو جنحة أو مخالفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).