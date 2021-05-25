حافلات تصل مخيم الهول لنقل 100 عائلة عراقية إلى نينوى

2021/05/25 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت باصات من الجانب العراقي إلى داخل مخيم الهول في الحسكة السورية، الثلاثاء، لنقل 100 عائلة عراقية تضم 500 فرد، إلى مخيم الجدعة في أطراف محافظة نينوى العراقية، بحسب ما نقله مراسل "الحرة" عن مصدر أمني.

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