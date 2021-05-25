الى اى مدى -النقد الجرئ-، جرئ؟! - سعيد علام

2021/05/25 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام الخبير الاعلامى المرموق هشام قاسم، اتسمت كتاباته الاخيرة بـ"النقد الجرئ"، عن التدهور المزرى فى اداء الاعلام المصرى، الا انها اتسمت فى نفس الوقت، بنفس الخلل المنهجى الذى اصاب كتابات "الشهاب" استاذ اعلام القاهرة، ايمن منصور ندا، الذى اختفى، كما ظهر، فجأة، كابرز ضحايا فريق اسامة هيكل، والذى خاض معركة مع بعض "الاعلاميين"، بالنيابة عن هيكل، لانقاذه من الرسوب فى امتحان الاعادة، اسامه هيكل "الوزير المدنى ......





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