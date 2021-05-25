الإعمار توقع عقداً لتأهيل جسر الموصل الخامس في نينوى

2021/05/25 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الثلاثاء، عن توقيع عقد لتأهيل جسر الموصل الخامس في نينوى.وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "دائرة الطرق والجسور وقعت عقد مشروع إعادة إعمار وتأهيل جسر الموصل الخامس في محافظة نينوى، بتمويل من البنك الدولي وبمدة تنفيذ تبلغ 15 شهراً.وقال مدير الدائرة المهندس حسين جاسم كاظم حسب البيان، إن "طول الجسر يبلغ 768م بواقع 15 فضاء ،ويعد أحد أكبر الجسور في مدينة الموصل والعراق، ويربط ‏الساحل الأيمن بالساحل الأيسر للمدينة".وأوضح أن "العمل في المشروع ‏يتضمن إزالة الجسر المؤقت، وإعادة بناء الفضاءات المدمرة وتبديل ‏مفاصل التمدد وانشاء الدعامات المتضررة كافة وحسب التصميم الأصلي للجسر".‏

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