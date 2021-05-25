غوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

2021/05/25 | 10:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اختارت رابطة المدربين في الدوري الإنجليزي، مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب العام للمرة الثانية في غضون أربعة أعوام بعدما أعاد فريقه إلى قمة الدوري الممتاز.وأشاد مدرب مانشستر يونايتد السابق، “السير” أليكس فيرغسون، الذي أعلن عن اسم الفائز بالجائزة التي تحمل اسمه، بصفات نظيره الإسباني وحيا “النجاح الملفت” في استعادة لقب […]

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