نفط البصرة الخفيف يتربع على عرش أسعار نفوط أوبك

2021/05/25 | 10:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف والثقيل، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.67 دولاراً للبرميل بمقدار 2.23 سنتاً أو بنسبة 3.63% بالمقارنة مع سعر الخام المسجل يوم الخميس الماضي، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 63.84 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 3.12%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل الخام العربي الخفيف السعودي 66.65 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 66.86 دولاراً للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 66.78 دولاراً للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 66.88 دولاراً، وجيراسول الانغولي 67.62 دولاراً.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت ليغلق خام برنت عند 68.65 دولاراً، وخام غرب تكساس الأميركي عند 66.17 دولاراً.

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